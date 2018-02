Insectos en Australia se 'apoderan' de las redes sociales (Video)

Agencia

AUSTRALIA.- Tras preparar el desayuno para sus hijos, un presentador de televisión se encontró con arañas gigantes en su cocina, y caso similar ocurrió con el australiano Finch Hatton quien vivió la invasión de tijerillas en el patio de su hogar.

De acuerdo con el portal RT, el presentador de televisión Marc Fennell se encontró una desagradable sorpresa en su vivienda. Al entrar en la cocina vio que tenía visitas inesperadas a las que fotografió, y compartió en sus cuentas sociales en busca de una solución.

“De vez en cuando pienso '¿Por qué vivo en Australia?'. Cuando mis hijos me preguntaron a las 7 de la mañana si también debíamos preparar desayuno para las arañas fue uno de esos momentos", publicó.

Every so often I just think “farrrrrk living in Australia.” When my kids asked me at 7am if we should make breakfast for the spider too. That was one of those moments. 🕷 pic.twitter.com/9dCrX3N4CT