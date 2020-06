Internautas "culpan" del sismo de 7.5 a Karla Panini; estos son los mejores memes

MÉXICO.- Hasta en los peores momentos, el humor negro del mexicano no falta y en esta ocasión los internautas "culpan" del fuerte sismo de 7.5 grados, a la ex integrante de "Las Lavanderas", Karla Panini, pues no perdonan que se haya casado con el ex de su compañera Karla Luna.

Fue a través de la plataforma de Twitter donde el nombre de la comediante se volvió tendencia, ya que los tuiteros asociaron la mala noticia del temblor con su imagen, por lo que empezaron a salir infinidad de memes.

También te puede interesar: Hacen tendencia el 'Ya Diosito' tras sismo en la CDMX; mira los mejores memes

"Tal vez este 2020 no estaría tan cul*ro si alguien, no se hubiera casado con el marido de su mejor amiga. ¡Gracias Karla Panini!". "Cuando se te olvida el cubrebocas por culpa del sismo y habrá un tsunami, y te acuerdas que fue por culpa de Karla Panini", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios de Twitter.

Tal vez hoy no hubiese visto un temblor , ni una alerta de tsunami si alguien no le hubiera bajado el novio a su mejor amiga #KarlaPanini pic.twitter.com/M3q30bKio1 — Rain Valentin (@RainValentin00) June 23, 2020