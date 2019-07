IvankaNoDeseada: los memes de su participación en el G20

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La participación de Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G20 que se realizó este fin de semana, ha suscitado creativas críticas en redes sociales.

Se trata de la intervención de Ivanka en una discusión informal entre Emmanuel Macron (presidente francés), Justin Trudeau (primer ministro canadiense), Theresa May (primera ministra británica) y la directora del FMI, Christine Lagarde, que se aprecia en imágenes difundidas por la Presidencia francesa, publica el portal de noticias RT.

Sin mayor contexto, la conversación comienza con May hablando sobre la tendencia de algunas personas de poner atención solo cuando el tema les afecta a su billetera. La hija del mandatario estadounidense le contesta, afirmando que algo parecido sucede con las cuestiones de defensa, un ámbito "dominado por los hombres".

También te puede interesar: Lo más importante de la Cumbre G20

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ