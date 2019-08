Jhon Travolta confunde a Taylor Swift con una 'drag queen'

Agencia

MÉXICO.- El actor estadounidense Jonh Travolta protagonizó un incómodo momento durante la gala de los premios MTV Video Music Awards, entregados este 26 de agosto en Newark (Nueva Jersey, EE.UU.).

Travolta, quien fue uno de los anfitriones de la noche, era el encargado de entregar la estatuilla al ganador del 'Video del año' —la categoría más prestigiosa de todas— que en esta ocasión fue para la norteamericana Taylor Swift por su canción 'You Need to Calm Down', indica el portal de noticias RT.

El artista —que en los premios Óscar de 2014 fue recordado por pronunciar mal el nombre de la actriz Idina Menzel, a la que llamó 'Adele Dazeem'— dejó que su compañera presentadora, Queen Latifah, abriera el sobre para evitar un nuevo fiasco. Sin embargo, al momento de dar el premio a la cantante, la confundió con Jade Jolie, una famosa 'drag queen' e imitadora de Swift que subió primero al escenario, y por poco se lo entrega a ella. El error resultó muy evidente, ya que en ese momento la cantautora (que vestía un traje de colores) aún se encontraba cerca de su asiento abrazando a algunas personas cercanas con motivo de su victoria.

John Travolta trying to find Taylor Swift pic.twitter.com/60RxIVkfyC — Bryan Powell (@TheBryanPowell) August 27, 2019

La escena no pasó desapercibida y captó la atención de las redes sociales, en donde los comentarios y las bromas no se hicieron esperar. Incluso volvió a hacer furor el famoso meme protagonizado por el propio Travolta del consternado Vincent Vega en la película 'Pulp Fiction' ('Tiempos violentos' en Hispanoamérica).