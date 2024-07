Joe Biden: estos son los lapsus que pusieron fin a su reelección

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy su renuncia a continuar con sus aspiraciones de reelegirse, hecho que durante al menos un mes fue tema en el Partido Demócrata luego del desastroso debate frente a Donald Trump. Sin embargo, Biden ya arrastraba dudas tras varios momentos de vacilación que pusieron en duda su capacidad.

Las presiones para que Biden se hiciera a un lado aumentaron después del debate del 27 de junio, en el que el presidente de 81 años se detuvo, a menudo dio respuestas sin sentido y no destacó las muchas falsedades del expresidente Trump.

Pero previos al debate, Biden ya había dado varios momentos en los que parecía estar distraído, y muchos de ellos quedaron en la memoria de las redes sociales. Te presentamos los más recientes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió el 11 de julio a la Vicepresidenta Kamala Harris con el ex-mandatario Donald Trump, en su primera conferencia de prensa desde el debate presidencial.

Durante la respuesta a un periodista sobre las dudas a su candidatura, el líder estadounidense dijo que "no habría elegido a la Vicepresidenta Trump si no pensara que está calificada para ser vicepresidenta", refiriéndose a Harris.

Después de que el presidente estadounidense asegurará el apoyo de tropas y armas a Ucrania durante la cumbre de la OTAN, confundió el nombre del presidente ucraniano Volodimír Zelenski, llamándolo como el presidente ruso, Vladimir Putin.

The reaction of Zelensky the Ukraine's president when Joe Biden introduces him as Putin!!😁Putin must be a proud dude wherever he is now. pic.twitter.com/ZQsqBwdGfg