Johnny Escutia, quien invita a matar y abusar de niñas, es vetado de Spotify

Cancún.- Luego de que se viralizara la denuncia de una usuaria de Twitter, que reclamaba a Spotify que permitiera subir a su plataforma las canciones de Johnny Escutia, en las cuales se fomenta la violencia, el feminicidio y la pedofilia, la plataforma ha respondido; paralelamente se ha generado una petición pública para que este contenido también sea eliminado de YouTube.

La influencer Ana Luz Saso publicó la noche del jueves en un hilo de Twitter un reclamo a Spotify sobre la difusión del contenido de las canciones de Johnny Escutia, denuncia que se viralizó, tras lo cual, la plataforma respondió esta tarde con la confirmación de que ya se habían eliminado los temas de dicho “artista”.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que recibió; miles de comentarios se sumaron a la denuncia y también hubo quienes hicieron eco, pero para amenazarla.

“Me están amenazando de muerte y quiero que sea público que si algo me pasa se investigue a esta persona”, escribió la tuitera.

Hago responsable a esta persona de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia. Ya no publicaré la demás información que me ha llegado de lo que ustedes han investigado porque son cosas fuertes y me da terror. Ya se comunico Yuya conmigo y ya está tomando precauciones también