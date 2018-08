Joseph Gordon-Levitt termina el debate por 500 Days of Summer

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica que desató la cinta 500 Days of Summer (500 días con ella) no ha terminado y hasta la fecha continúa el debate sobre quién tuvo la culpa en esta historia de desamor.

Esta comedia dramática fue lanzada en 2009 y hasta ahora sigue generando dudas entre sus espectadores por su envolvente historia.

500 días con ella presenta la historia de Tom Hansen y su romance fallido con la popular Summer Finn.

El desarrollo de la historia de esta cinta divide a los fans: un grupo que apoya la visión del protagonista masculino y otro bando que da la razón al personaje que interpreta la actriz Zooey Deschanel.

De acuerdo con información de Vanguardia, la discusión resurgió en redes cuando el usuario de Twitter Emperor Justin escribió:

"Todavía no he perdonado a Zooey Deschanel por lo que le hizo a Joseph Gordon-Levitt en 500 días de verano."

Still haven’t forgiven Zooey Deschanel for what she did to Joseph Gordon-Levitt in 500 Days of Summer.