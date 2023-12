Matteo Mariotti de 20 años perdió una de sus piernas, tras sobrevivir de pura fortuna a un brutal ataque de tiburón, mientras nadaba en las aguas de Australia.

La semana pasada, el joven italiano se dispuso a hacer snorkel en la costa de la playa de la comunidad 1770, en el estado de Queensland.

Marotti se encontraba disfrutando de las tranquilas aguas australianas, cuando sintió una fuerte presión sobre una de sus extremidades, la cual estaba siendo causada por un tiburón.

Gracias a que traía su equipo de snorkel, Matteo pudo ver al causante de semejante dolor infernal, así que decidió grabar con su cámara lo que pensó que serían los últimos momentos de su corta vida.

El video del feroz encuentro, lo compartió en su cuenta personal en Instagram y en él, se puede ver cómo la cámara se mueve todo el tiempo, a causa de la gran fuerza que el tiburón ejercía sobre el cuerpo de Matteo.

Aún no sabe cómo fue capaz de nadar hasta la orilla de la playa, donde un amigo suyo le ayudó a salir del agua con cuidado.

Fue trasladado con urgencia al hospital, pero desgraciadamente le amputaron la pierna de la rodilla para abajo, debido a la pérdida de sangre.

“Este video lo hice empezar poco después del último mordisco, quería decirles adiós, nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo. Perdí mucha sangre y la pierna, no sé si me la cortarán toda o si quedará a medias, pero ya no importa".

Matteo lamentó no poder responder los mensajes de buenos deseos que sus amigos, familiares y usuarios que se toparon con su historia le han mandado, ya que sigue recuperándose de un dolor de cabeza y de su herida.

Man Films Aftermath of Shark Attack That Claimed His Leg in Australia | Click to read more 👇 https://t.co/SblwgRr2xk