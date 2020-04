Joven se viste de 'Spiderman' y ayuda a los ancianos tras la pandemia por el COVID-19

TURQUÍA.- Un joven fan del cosplay, decidió apoyar durante esta pandemia por el COVID-19, disfrazandose de 'Spiderman', para llevar alimentos y otras cosas necesarias a los ancianos de su comunidad.

Este suceso se presentó en Antalya, Turquía, Burak Soylu, de 27 años, escala por los balcones de las calles para preguntar a las personas de edad avanzada sobre los productos que necesitan para que ellos puedan mantenerse en casa y así evitar que se contagien de coronavirus.

We are truly going through some very strange days. In Turkey, a guy in a #SpiderMan costume is helping out the elderly (65+), who are legally banned from leaving their homes due to #CoronaVirus, with shopping and all that. pic.twitter.com/MUpNPWHNYA