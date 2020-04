Video: Juan de Dios Pantoja da la cara y acepta que fue infiel a Kimberly Loaiza

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica se enciende: el youtuber Juan de Dios Pantoja subió un video a sus redes sociales en el que da su versión de los hechos tras acusaciones de serle infiel a Kimberly Loaiza y sobre el video sexual que supuestamente protagoniza con Kevin Achutegui.

Luego de que Lizbeth Rodríguez afirmara que el youtber supuestamente mantiene una relación con Kevin Achutegui, el influencer compartió su respuesta.

Juan de Dios pidió una disculpa ante la situación y antes de comenzar con el video puesto considera que no es el único afectado, sino también Kimberly Loaiza.

Sin embargo, Pantoja aceptó que la traicionó:

“Estoy lastimando a mi mujer, he sido un patán, he hecho estupideces de las que me arrepiento (..) Te amo perdóname”.

Tras la disculpa, el youtuber aseguró que jamás ha tratado mal a Kimberly, además enfatizar que ella no está “dominada” o es “su prisionera”, como se llegó a comentar en redes sociales.

Además, Juan de Dios Pantoja aseguró que nunca ha tenido relaciones sexuales con otro hombre, por lo que el video en el que supuestamente sale con Kevin Achutegui es falso.