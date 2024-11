Jugador peruano muere tras ser impactado por rayo en vivo por TV

Una persona murió y otras más resultaron heridas en Perú, después de que un rayo los impactara durante un partido de fútbol que estaba siendo transmitido en vivo y en directo por televisión.

La tragedia tuvo lugar durante un encuentro en el estadio Coto Coto en Chilca, entre Juventud Bellavista y Familia Chocca.

Bellavista iba ganando, sin embargo, el partido fue cancelado en la primera mitad debido a una advertencia de tormenta.

Peruvian soccer players knocked down by lightning during televised match — with one killed in direct hit https://t.co/pJpg1PJleu pic.twitter.com/kwB7F5Jbfs