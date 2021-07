JusticiaParaYosStop: Fans piden liberar a la youtuber YosStop

MÉXICO.- Leer para creer: Usuarios de Twitter expresaron su apoyo por la recién encarcelada, YosStop, utilizando #JusticiaParaYosStop, pues aseguran que su arresto se trató de un 'ataque a la libertad de expresión'.

Fans de la youtuber acusaron a Ainara de ser una falsa feminista, pues aseguran que su denuncia está mal intencionada y busca perjudicar y hacerse de fama.

"Si de verdad quisiera justicia iría contra los sujetos que la violaron, pero solo busca fama, feministas doble cara...". Se puede leer en uno de los tuits.

Otros aseguran que la youtuber es inocente pues únicamente dio su "opinión" sobre el polémico video de Ainara.

La usuaria @KatiaTampico expresó su amor y buenos deseos para la youtuber, y mencionó estar decepcionada de México y su sistema judicial.

Finalmente algunas feministas vieron el caso de YosStop como una oportunidad para remarcar el hecho de que "en México la justicia es diferente para hombres y mujeres", pues aseguran que el trato que se le dio a la youtuber fue muy diferente al de Rix, otro creador de contenido que fue detenido.

#JusticiaParaYosStop

Me molesta en la manera en la que la arrestaron no solo mostraron su domicilio donde vivía y su casa en escéptico, si no que grabaron todo desde un inicio la prensa y los noticieros ya sabían lo que iba a pasar , porque con rix no hicieron lo mismo????? pic.twitter.com/EJxPvyJOCX