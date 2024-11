Justin y Hailey Bieber anuncian nacimiento de su hijo Jack Blues Bieber

Justin y Hailey Bieber sorprendieron al mundo entero al anunciar que ya son padres. A través de una emotiva publicación en Instagram, el cantante canadiense reveló el nacimiento de su primer hijo, un niño al que han llamado Jack Blues Bieber.

La pareja había emocionado a sus seguidores en mayo cuando anunciaron que estaban esperando su primer hijo, y ahora, con esta noticia, han enternecido a todos.

