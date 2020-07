Kellog's Korea lanza nuevo cereal con sabor a cebolla (VIDEO)

SEUL, COREA DEL SUR.- Los surcoreanos han esperado 16 largos años por un bocado sabroso y crujiente que satisfaría sus papilas gustativas y corregiría un mal infame. Esta semana, finalmente pudieron llenar un tazón con el cereal que siempre quisieron: Chex con sabor a cebolla verde (Cebolla Cambray).

El sabor de edición limitada de Kellogg's Korea lanzado esta semana, completo con un anuncio pegadizo y una disculpa por la espera, ha adquirido una sorprendente importancia cultural para un extraño experimento culinario.

En 2004, la compañía anunció un voto público para un nuevo producto: Cheki con sabor a chocolate o Chaka con sabor a cebolla verde.

Chaka lideró por un margen abrumador, pero se dijo que los duplicados estropearon la votación en línea y Cheki fue declarado ganador.

Muchos surcoreanos vieron el resultado como algo más que un error de marketing.

La victoria del chocolate fue "una especie de reminiscencia" de eso, dijo.

Trajo a la superficie recuerdos enterrados por mucho tiempo para Yoon Gunhee, quien votó en las infames elecciones.

Ella dijo que tenía alrededor de 13 o 14 años cuando descubrió un anuncio para la elección del sabor en la parte posterior de una caja de cereal.

Recordó que las personas a su alrededor votaron por el sabor de la cebolla verde porque les pareció divertido.

Yoon dijo que se divirtió esta semana con el comercial alegre de cebolla verde Chex, que presenta a un popular cantante surcoreano que declara: "Lo siento, lo siento, el sabor de la cebolla verde llegó tan tarde" y "la promesa debe mantente ", con científicos vestidos de blanco en un laboratorio trabajando para desarrollar el sabor perfecto. El video ha acumulado más de 900,000 visitas en YouTube.

Yoon dijo que le gustaría comprarlo "al menos una vez".

Twitter de Corea del Sur se ha regocijado al subir fotos de su Chex. Algunos, que se sienten aventureros, espolvorearon trozos de cereal de cebolla verde como guarnición en platos exclusivos de Corea del Sur, como kimchi y fideos picantes de ramen.

Al igual que los estadounidenses, los surcoreanos suelen comer su cereal con leche, pero algunos dicen que la cebolla verde Chex sabe mejor sola o con una bebida como cerveza o soju.

Rashid se posicionó para estar entre los primeros en probarlo y adquirió una caja en línea. El jueves su cara se puso agria cuando tuvo su primer gusto.

I'll finish the box, but will stick to the chocolate one. It was ok to start, but after a full bowl was a bit... 🤢