Este pacto de Kobe Bryant le salvó la vida a su esposa

Estados Unidos.- Mientras su esposa, Vanessa y sus hijas, Natalia, de 17 años, Bianca, de tres y Capri Kobe Coco, de siete meses, viven la pérdida de su esposo y padre, poco a poco se han dado a conocer noticias que tienen que ver con el accidente en el que falleció la estrella de la NBA, Kobe Bryant.

Según publica la revista People, Kobe Bryant y su esposa tenían un pacto inquebrantable: no volar nunca juntos en helicóptero y eso es lo que hoy la ha mantenido con vida. Ambos habían acordado no volar juntos debido a la probabilidad de un accidente aéreo, y que, en caso de que ocurriera, sus hijas no quedaran huérfanas.

La revista también detalla los motivos que llevaron al jugador de los Lakers a convertir estos vuelos cortos en algo habitual. El día del fatídico accidente el exjugador de la NBA, de 41 años, y su hija Gianna se dirigían a un partido de baloncesto que la niña tenía a unos 120 kilómetros de donde vivían.

Kobe Bryant viajaba en helicóptero por necesidad

En una entrevista en 2018 al sitio Barstool Sports, el propio deportista había explicado las razones por las cuales prefería volar en lugar de viajar en auto.

“Me perdía una obra escolar porque estaba sentado en el tráfico. Tenía que encontrar una manera de poder entrenar y concentrarme sin comprometer el tiempo con mi familia. Ahí es cuando busqué helicópteros. Así podría ir y volver en 15 minutos. Ahí fue cuando empezó”.

Según un informe de TMZ de 2016, Bryant no era dueño de la aeronave, sino que la alquilaba a un costo de 2 mil dólares por viaje. Vale aclarar que en Los Ángeles viven más de 4 millones de personas y en 2018, por cuarto año consecutivo, encabezó el ranking mundial de ciudades con mayor congestión de tránsito. Por ese motivo, las familias adineradas optan por moverse por el aire.

(Con información de El País e Infobae)