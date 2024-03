La icónica botarga del Dr. Simi anuncia su retiro y genera revuelo en las redes sociales

El Dr. Simi, reconocido por su presencia en las Farmacias Similares, ha trascendido más allá de sus funciones habituales. Su imagen ha sido inmortalizada en forma de peluches, desatando una tendencia entre los fanáticos. Estos peluches no son simples juguetes, sino objetos de culto para sus seguidores, quienes los han utilizado como obsequios para artistas tanto nacionales como internacionales, con el fin de expresar su afecto.

En un peculiar ritual, los seguidores personalizan estos peluches, fabricados en la fábrica Cinia de Puebla, para que se asemejen a sus ídolos o cantantes favoritos. Les dotan de vestimenta, maquillaje y peinado, transformándolos en réplicas fieles de las celebridades.

Entre los artistas que han recibido su propio Dr. Simi se encuentran figuras de renombre como Adele, Dua Lipa, Nicki Nicole e incluso el Papa Francisco.

Sin embargo, la noticia más reciente ha sorprendido a sus seguidores: el Dr. Simi ha anunciado su retiro temporal de los escenarios. A través de sus redes sociales oficiales en TikTok e Instagram, el icónico personaje se despidió de su audiencia, manifestando la necesidad de tomarse un descanso.

“Cómo ustedes saben en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá e viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general”.