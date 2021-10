La infancia de muchos está la venta: Subastan puente icónico de "Winnie Pooh"

LONDRES (AP) - Las aventuras del oso amante de la miel "Winnie Pooh" han cautivado a los niños y a sus padres durante casi 100 años. Los fanáticos ahora tienen la oportunidad de poseer una pieza central de la historia de Pooh, cuando un puente rural del sur de Inglaterra se subastará la próxima semana.

El autor de la popular serie de libros de Pooh, AA Milne, a menudo jugaba con su hijo, Christopher Robin, en el puente en la década de 1920. Se convirtió en un escenario habitual para las aventuras de Pooh y sus amigos en la serie que se lanzó en 1926.

Rylands describió el puente como “uno de los objetos literarios icónicos más importantes que existen” y expresó la esperanza de que pudiera costar 250.000 libras, mucho más allá de la estimación de 40.000 a 60.000 libras colocada en la subasta del martes.

“Cuando realmente se habla de historia y se agrega la emoción y la felicidad que 'Winnie the Pooh' ha traído a generaciones como niños y adultos a lo largo de los años, es muy difícil ponerle precio”, dijo Rylands. "Si se vende por un cuarto de millón de libras, no me sorprenderá".