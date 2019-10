Ladrones logran hurtar un bolso lleno de... pitones

Agencia

MÉXICO.- La Policía de San José, en Silicon Valley (California, EE.UU.), está buscando a los ladrones que robaron este sábado un bolso lleno de pitones a un criador de serpientes, informa la cadena local KRON4.

El propietario, Brian Gunday, dejó una bolsa en su coche con cuatro serpientes y un lagarto en su interior. Según este, los ladrones probablemente no sabían lo que había dentro de la pesada bolsa hasta que la abrieron.

Gunday declaró que dos de las serpientes ya han sido recuperadas, entre ellas, una pitón birmana albina, indicó el portal de noticias RT en su sitio web.

También te puede interesar: Nori, el perro viral que impacta en redes por su rostro

SAN JOSE SNAKE THEFT: A reptile breeder says a duffel bag with several snakes was stolen outside the MLK Jr. Library in San Jose over the weekend after he finished up a presentation. @TaylorBisackyTV has the full story: https://t.co/lJhjGdW5Z7