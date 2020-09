¿No que no? #Lady3Pesos come tacos de chicharrón en salsa verde (VIDEO)

MÉXICO.- La novela de #Lady3Pesos aún no llega a su fin. Luego que la mujer se hiciera viral por un video donde ofende a personal de seguridad y de manera despectiva les dijera que se vayan a comer chicharrón en salsa verde, la fémina decidió publicar un clip disfrutando de unos tacos del guiso que previamente ella había menospreciado.

Por medio de su cuenta de Instagram, #Lady3Pesos se grabó mientras consumía unos tacos de chicharrón en salsa verde de un puesto ambulante.

"Les tengo una recomendación excelente, de unos taquitos de chicharrón en salsa verde, para todos aquellos que dicen que no me gustan, les voy a dar la prueba de que realmente me encantan. Es una de mis comidas favoritas", dice la mujer en el video.