Lanza museo reto a seguidores para evitar aburrimiento durante pandemia por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Bien dicen que el ingenio del ser humano sale a flote cuando hay un obstáculo que traspasar. Este es el caso de la mitad de la población que se ha visto obligada a estar confinada para evitar la propagación de la pandemia por coronavirus. Y es que para evitar el aburrimiento y despertar la imaginación un museo americano lanzó el reto de recrear en casa sus obras de arte favoritas, en especial, aquellas que pertenezcan a una de sus colecciones.

De acuerdo con el portal de noticias La Vanguardia, se trata del museo Getty de Los Ángeles, el autor y protagonista del reto que se ha viralizado en internet.

The Virgin, Saint Elizabeth, and the Infants John the Baptist and Christ, but now with more unicorns...

El recinto cultural optó por retar a sus seguidores en redes sociales al crear un ‘challenge’, el cual consta de tres sencillos pasos:

Finalmente, el museo alienta a sus seguidores a compartir sus fotografías, las cuales han demostrado que el talento de las personas desborda, pues es que con tan poco material han emulado en algunos casos de manera casi idéntica las piezas artísticas escogidas.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us.