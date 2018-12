YouTube te invita a recordar las tendencias de 2018

Agencia

LOS ÁNGELES.- Ya que nos acercamos al final del año tenemos el YouTube Rewind 2018 que resume los videos, tendencias, música y sucesos que definieron YouTube en este año.

El video cuenta con el lema "Everyone Controls Rewind" y en él, 139 creadores de contenido realizaron una parodia de varias de las tendencias, sobre todo Fortnite.

Además del video se lanzó el sitio web Rewind que muestra más detalles de 11 tendencias populares como los récords de Fortnite, la gran revelación de Kylie Jenner, el gran aterrizaje de SpaceX, el éxito de Mason Ramsey, la Boda Real, la Copa del Mundo, Cardi B, BTS y más.

Y por supuesto el sitio cierra con los videos más exitosos de 2018, que van desde publicaciones virales hasta videos de música que fueron vistos por millones de personas.

Desafortunadamente los mexicanos no tuvieron un papel protagónico, no es que lo tengan año con año, pero nos pareció que este año no tuvieron tanta presencia como en videos anteriores, donde vemos a Lusito Comunica, Alex Montiel y Los Polinesios.

Recordemos que en años pasados era común ver a youtubers como Yuya, el Werevertumorro, Juanpa Zurita o Kaeli, sin embargo desconocemos las razones de su ausencia.