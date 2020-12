Lanzan "La cruzazulié contigo", canción inspirada en la mala suerte del Cruz Azul

MÉXICO.- hay una palabra para referirse a la derrota esa es "cruzazulear" y funciona más allá del futbol.

Por ello y para sumarse al tema de conversación -el más reciente fracaso del Cruz Azul cuando a pesar de llegar con ventaja fue eliminado de la Liga Mx- el músico Edén Muñoz compuso una canción llamada "La cruzazulié contigo".

"La cruzazulié, ni modos, un fracaso más, qué loco, ya ni duele, es más, da risa toda esta situación", canta el vocalista de Calibre 50.

El tema tiene un ritmo nostálgico de quien le canta a ese amor que no fue y entre su letra se le escucha decir "no sé si pensar que el amor no fue pa’ mí, y si es así entonces para qué nací".

Y es que recordemos que la propia cuenta de Larousse Latinoamérica ha definido el término cruzazulear como "ganar continuamente para perderlo todo por un error", justo como pasa en el amor y como le pasó al equipo en la cancha.

Reacciones al tema en redes sociales

La canción de Edén Muñoz, quien el fin de semana pasado quedó en tercer lugar del programa "¿Quién es la máscara?", donde concursó disfrazado de Oso polar, fue muy recibida por la gente en redes sociales .

"Chingona cómpa 👊🏻🎼 felicidades viejo!!!!!! Éxito". "De algo sirve el cruz azul por lo menos de inspiración". "Siempre le atinas a la situación, muy buena" , fueron uno de los tantos comentarios hacia la canción inspirada en el conjunto cementero. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edén Muñoz (@calibre50eden)

(Con información de El Universal)