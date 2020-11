¡Le ganó el sueño! Empleada de Subway se queda dormida mientras prepara un sándwich

ESTADOS UNIDOS.- Todos hemos tenido días pesados en el trabajo, pero de ahí a quedarte dormido en plena jornada laboral ya es otro nivel. Resulta ser que una empleada de la cadena de comida rápida 'Subway' se hizo viral en redes luego que presuntamente se quedara dormida mientras preparaba un sándwich.

Este particular momento fue grabado y publicado en Facebook por un cliente que al parecer tuvo que esperar un poco más de tiempo para comer.

En el video se puede observar a la trabajadora preparando un sándwich. Sin embargo, sucedió algo totalmente inesperado, y es que el sueño venció por completo a la mujer, al grado de quedar 'desparramada' sobre la comida.

stopped to Subway in Oregon before I head back to Louisiana and BRUHHHHH! 😒 pic.twitter.com/W7YACCa9r4