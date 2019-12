¡Le regalan un auto! Camarera caminaba 22 km para ir y regresar del trabajo

Agencia

Texas.-Una mesera estadounidense de la localidad de Galveston (Texas) recibió un inesperado regalo de una pareja a la que le sirvió el desayuno, informan los diarios locales.

Un par de horas después de pagar la cuenta, la pareja –que ha preferido mantenerse en el anonimato– regresó al restaurante para entregarle a Edwards la llaves de un auto Nissan Sentra 2011, que estaba estacionado afuera del local, informó RT.

‘I FEEL LIKE I’M DREAMING.’ This Galveston woman walked 14 miles to and from work. That all changed after two customers changed her life. After serving the couple, they returned with a car. Watch the perfect pre-Thanksgiving story only on @abc13houston at 6pm. pic.twitter.com/EnUlXxrsKb