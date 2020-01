Lebron James rompe en llanto por la muerte de Kobe Bryant (Video)

LOS ÁNGELES.- La estrella de la NBA, LeBron James, fue grabado mientras lloraba luego de enterarse de la muerte de uno de sus ídolos y amigos, Kobe Bryant, quien falleciera en un accidente en helicóptero, la tarde del pasado domingo 26 de enero.

En el video que se volvió viral, se aprecia como James, rompe en llanto y es consolado por sus compañeros de equipo.

Los jugadores de los Lakers fueron notificados del suceso cuando regresaban a Los Ángeles después de jugar un partido en Philadelphia, el sábado por la noche, luego de enterarse de esta triste noticia, LeBron no podría dejar de llorar cuando bajó del avión.

LeBron is met with emotional hugs after landing in Los Angeles following the death of Kobe Bryant.



