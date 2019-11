Leopardo ataca sorpresivamente a unos motociclistas en la carretera

Agencia

INDIA.- Un empleado del servicio forestal en la India compartió un vídeo donde se muestra como un leopardo se lanza hacia una motocicleta y sus pasajeros quienes se se salvaron de caer en las garras de este felino.

El suceso fue publicado en Twitter por el oficial del Servicio Forestal, el cual puso lo siguiente:"Todos esperaban ceder el paso al verdadero propietario de esta zona, el leopardo, cuando un motociclista quería salirse con la suya. Habría sido su último viaje"

How could the leopard miss it🤔All were waiting to give right of way to its real owner, the leopard, when a motorcyclist wanted to have his way. Would have been his last ride. Please learn to respect the wild🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/j2yZiwEx7K