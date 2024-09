Linkin Park anuncia su regreso con nueva vocalista y baterista

La icónica banda de rock Linkin Park ha anunciado su esperado regreso a la escena musical, tras un largo periodo de inactividad luego de la trágica muerte de su vocalista Chester Bennington en 2017.

En un evento en vivo transmitido este jueves, el grupo reveló que Emily Armstrong, vocalista de la banda Dead Sara, será la nueva voz principal del conjunto, marcando una nueva etapa para la banda.

Además, Linkin Park también anunció la incorporación de Colin Brittain como su nuevo baterista, conocido por su trabajo con artistas como G Flip, Illenium y One OK Rock. Estas adiciones llegan en un momento clave para la banda, que se prepara para el lanzamiento de nuevo material.

Fans esperan con entusiasmo el nuevo album de la banda

El grupo presentó su nuevo sencillo, The Emptiness Machine, que representa su primera canción en siete años. Este sencillo es un adelanto del próximo álbum titulado From Zero, que se espera llegue al mercado el próximo 15 de noviembre. Los fanáticos de la banda han expresado su entusiasmo en redes sociales, pues este lanzamiento marca el primer proyecto de la banda desde la muerte de Bennington.

La banda, ahora compuesta por los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn, junto con Armstrong y Brittain, ofreció su primera actuación en vivo en Los Ángeles, la cual fue transmitida a través de su canal oficial de YouTube.

Los seguidores de Linkin Park podrán disfrutar de la presentación hasta este viernes, cuando la transmisión será retirada de la plataforma.

Este regreso marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Linkin Park, una banda que ha dejado una huella imborrable en la escena del rock mundial y que ahora se reinventa con una alineación renovada y nuevos sonidos.

(Con información de CNN)