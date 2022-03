Livia Brito es tundida en redes sociales por criticar trifulca en Querétaro

Livia Brito fue duramente criticada a través de redes sociales por manifestar su postura sobre lo sucedido en el Estadio Corregidora, Querétaro, pues los usuarios recordaron la agresión física que vivió el fotógrafo, Ernesto Zepeda a manos de la misma actriz y su pareja.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cubana expresó profunda tristeza por el hecho violento que se presenció en el partido Querétaro vs Atlas.

“Tristeza profunda de lo que se vivó el día de ayer en #Queretaro… Ayer perdió el fútbol pero sobretodo perdimos como sociedad, país” escribió la protagonista de “La Desalmada”.

Tristeza profunda de lo que se vivo el día de ayer en #Queretaro…



Ayer perdió el fútbol pero sobretodo perdimos como sociedad, pais. #queretarovsatlas

🖤 — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) March 6, 2022

Tras esta publicación los internautas no dudaron en recordarle que ella fue participe de un hecho violento el pasado julio en 2020, pues ella y su pareja agredieron físicamente a un paparazi llamado, Ernesto Zepeda.

Los internautas pidieron a Brito “predicar con el ejemplo” dejando claro que cualquier tipo de agresión en violencia, entre los comentarios anexaron las capturas de pantalla donde se puede apreciar la cara de Zepeda con sangre.

🤔🤔🤔 te recuerdo q tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la q ahora criticas . Congruencia porfa — notas Info (@notasinfo) March 6, 2022

Lo dice quién golpeó a un Periodista 🤣🤣🤣 Violencia es violencia donde sea. — Didi Castro (@karynetzia) March 7, 2022

Livia Brito golpea a un paparazi

En julio del 2020, la actriz se vio envuelta en un gran escándalo después de que un paparazi llamado, Ernesto Zepeda se encontraba capturando imágenes de Brito y su pareja, en cuanto la cubana se da cuenta que está siendo fotografiada se enfurece y se le va encima agrediéndolo físicamente, mientras que su novio Mariano le roba la cámara en donde estaban las fotos que había podido tomar.

"Me senté en la playa y comencé a tomarles fotografías, ella se percata que les estoy tomando fotos, guardo mi equipo y llega a gritarme y me da una cachetada, yo me sorprendí y en cuanto me volteó llega su galán y me da un golpe en el pómulo… en ningún momento se detuvieron los dos comenzaron a golpearme", dijo Zepeda en varias entrevistas.

Antes estos hechos, el fotógrafo demandó a la pareja por lesiones y robo, sin embargo la protagonista de “La desalmada” no se quedó atrás y contrademando por violación a su privacidad.

Cabe señalar que a través de sus redes sociales Livia Brito pidió una disculpa pública por sus actos, argumentando que se sintió vulnerable al darse cuenta de que estaba siendo fotografiada de forma invasiva por un paparazi que estaba escondido.

Livia Brito gana batalla legal contra el paparazi

El pasado tres de enero se dio a conocer que una jueza de control denegó el proceso legal que interpuesto por el paparazi, Ernesto Zepeda el cual desde julio del 2020 demandó a la actriz, Livia Brito y su pareja Mariano Martínez por lesiones y robo, cuando se encontraban disfrutando de Cancún.

De acuerdo con Infobae, en la última semana de diciembre la batalla legal terminó favoreciendo a la cubana y Martínez, considerando el caso por una jueza “como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas”.

Bajo el argumento de que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin su consentimiento viola el derecho de dignidad humana, y que la pretensión de los señalados era salvaguardar su integridad y privacidad, por lo que la jueza dictó una orden de no vinculación a proceso.