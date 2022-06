Los pitbull no tienen la culpa: ataque en restaurante abre debate

Usuarios de Twitter comenzaron un debate en la red social tras la viralización de un video en el que se puede ver a un perro de la raza pitbull atacando a otro can mucho más pequeño.

A continuación te dejamos el video por si no lo has visto, solo te advertimos que por la naturaleza del mismo, contiene imágenes que podrían ser perturbadoras para algunas personas.

Días sin que un pitbull cause un desastre = 0pic.twitter.com/ZsHK9AldAZ — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) June 13, 2022

El video dio mucho de qué hablar en redes sociales pues despertó una vieja polémica que siempre ha estado presente cuando este tipo de situaciones ocurren: "¿Quién es realmente responsable, el pitbull o el dueño?

Mientras algunos usuarios salieron a defender la raza pitbull alegando que todo depende de la "crianza", otros condenaron el hecho y expresaron que este tipo de perros siempre han sido de "naturaleza violenta" y deberían andar todo el tiempo con bozal.

Los pitbull son puro Amor, y ningún perro tiende a ser agresivo si no se le da una buena crianza y cuando lo son es porque sienten que su dueño está en peligro ect. pic.twitter.com/KiiAXuUjlz — You don't know me (@kelrcst32) June 14, 2022

Tengo un pitbull que llegó a mi vida a principios del 2020, lo adopté y fue mi compañero en los días más oscuros de la pandemia. Se de su fuerza y jamás lo saco sin correa. Hay vecinos que sacan a sus histéricos perros, sueltos. Rocko ni los pela. pic.twitter.com/zBsyONl60g — GMHV (@GloriaM4T) June 14, 2022

De acuerdo, no son perros para cualquiera.

Yo no la escogí, fue el destino, aprendimos, leímos, la hicimos licenciada (clases), todos los días sale a pasear, nunca le quitamos la pechera ni la correa, no se la confiamos a nadie.

Soy un papá humano de una hermosa Pitbull https://t.co/hmj0ICbMRD pic.twitter.com/nJnDeKeGWQ — ARTURO GARZA DE LA MAZA (@ArturoGDeLaMaza) June 14, 2022

¿Los pitbull son agresivos? POR FAVOOOOOOOOR.



Este perrito llamado Ron solo me "ha atacado" a besos y sonrisas. (Es brusco, pero menos que tu ex tóxico, te lo aseguro) pic.twitter.com/TSMEugzKOz — Jorge L. (@ClaudioBenedett) June 14, 2022

Acabo de ver un video de un pitbull destrozando a un perrito mas pequeño en un restaurante, ni el dueño a patadas ni otras personas en el reataurante podían detener a la bestia esa. Esa raza es un peligro ambulante. Estoy traumatizada — Zoraida Merlo✝️ (@Zoraida_Merlo) June 14, 2022

Pero a quien se le ocurre llevar un pitbull a un lugar así,hay que ser idiota 🤣🤣🤣

Encima sin correa,también hay que decir que los perros pequeños también quieren pelear y muchas veces incita al perro más grande a pelear,no por que son pequeños no necesitan educación 🤷‍♂️ https://t.co/7NtFCLLR2Z — SANHUJ#😎 (@canybula84) June 14, 2022

creo que a los pitbull los deben poseer únicamente personas que tengan total claridad de la peligrosidad y capacidad de matar de su mascota, con un CERTIFICADO y PERMISO, aunque sea super "amoroso con mis hijos" se sale y mata a alguien que no conoce: persona, niño o perro pic.twitter.com/0DJPIl7HhO — Padre Santo 2022 (@ciudadanochi) June 13, 2022

Finalmente, algunos internautas más neutrales con el tema se limitaron a decir que "esto es lo que te puedes esperar en un restaurante petfriendly".

Vi un video de un restaurante donde un pitbull ataca un perrito, solo se escuchaba el perrito llorar mientras trataban de soltarlo, al final lo lograron.

No veo la necesidad de llevar perros a restaurantes, estos casos pasan por imprudencias y que conste que tengo un perro. — César Escorcia Alvarado (@cescorcia) June 13, 2022

Los animales de compañía son muy tiernos y nobles pero NO SON seres racionales. Un perro no es lo mismo que una persona, no se deben humanizar, mejor vayan al psicólogo. pic.twitter.com/7XaStr9wHB — maaaaaav 🇲🇽 (@marcearmenta) June 13, 2022