¡Los Simpson lo hacen de nuevo! hace 10 años predijeron el “metaverso”

Recientemente Mark Zuckerberg, anunció que Facebook ahora se llamará Meta y con ello dio a conocer lo cambios de la plataforma y el nuevo futuro que nos espera, pero al parecer Los Simpson ya se habían adelantado en el tiempo, pues un capitulo muestra el “metaverso”.

Las premoniciones por parte de la serie animada no es novedad, mucho se ha hablado y especulado sobre estos temas, lo cierto es que de alguna manera estos personajes amarrillos siempre están un paso adelante.

Capitulo revelador sobre Meta

De acuerdo con fayerwayer el capítulo se estrenó el 11 de diciembre del 2011, es el noveno capítulo de la temporada 23, para estas fechas la plataforma tenía siete años de haber llegado a los usuarios y era todo un éxito.

Así que los creadores de los Simpson no tenían ni la más remota idea de que planes tenía el fundador, no obstante en el episodio llamado “Holidays of Future Passed” se muestra que los protagonistas hacen un viaje al futuro de todos los personajes.

Presentan al Bart adulto en su papel de padre, Homero y Marge se van de viaje al espacio, porque es común en la época del futuro y Maggie es una cantante famosa.

Lo interesante es cuando presentan la vida de Lisa, ella está casada con Milhouse y tienen una hija adolescente llamada Zia.

Zia se encuentra sentada en la mesa de la cocina conectada a su computadora, Lisa la ve y quiere saber qué hace su hija, así que se conecta a un laptop y es cuando la increíble predicción aparece.

Se puede observar como Lisa entra a una realidad virtual donde hay millones de personas que se reúnen en algunos lugares, Lisa encuentra escribe el nombre de su hija en el buscador Google de esta manera la transportan a la habitación de Zia. En una pared están pegados varios retratos de personas que admira e incluye a su madre, cuando Lisa ve esto se enternece y procede a darle un abrazo, cuando esto sucede la puerta se abre y se puede observar que en el otro lado hay un fiesta virtual.

Estas escenas comparten demasiadas solicitudes con el metaverso, porque Mark anunció que Meta será un entorno virtual al que se podrá entrar, en lugar solo ver una pantalla.

Se convertirá en un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en las que las personas se reunirán, trabajaran y jugaran con dispositivos de realidad virtual.

