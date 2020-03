Los Simpson, homenajean “Avengers Infinity War”

Estados Unidos.- En el más reciente episodio de Los Simpson, titulado Bart, el chico malo, la familia más conocida de los dibujos animados realizó una parodia a la cinta Avengers: Infinity War, pues presentaron a un grupo de superhéroes llamado “Vindicadores”.

La entrega en cuestión comienza con “Bart”, “Lisa” y “Milhouse” en el cine, mientras observan la cinta Los Vindicadores, del "Marble Cinematic Universe", por lo cual también bromean respecto a la filtración de detalles de la trama de una obra de ficción, conocidos bajo en anglicismo “spoiler”.

El capítulo cuenta con diversas referencias al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pero con los nombres alterados (“Thanos” se presenta como “Chinnos”); sin embargo, el tema central es la sensibilidad acerca de revelar los finales de las películas, situación que en la actualidad representa un problema para muchas personas.

The Chinfinity War rages on... pic.twitter.com/QeqUjLVsxN

El episodio, que también juega con la ironía de que tanto Marvel como Fox ahora pertenezcan a Disney, cuenta con la participación del director creativo de Marvel, Kevin Feige, Cobie Smulders (“Maria Hill” en el MCU) y Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: infinity war, a modo de actores de doblaje.

The Russo Brothers lecture Lisa Simpson in a new clip from the upcoming ‘Avengers’ parody episode of ‘THE SIMPSONS’. (Source: @Russo_Brothers) pic.twitter.com/xwmXPAAv3q