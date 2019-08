¿Los Simpson predijeron la compra de Groenlandia?

Agencia

MÉXICO.- Los fans de la serie 'Los Simpson' se enorgullecen de la capacidad del programa para predecir el futuro. A lo largo de sus casi treinta años de emisión, la serie creada por Matt Groening ha ido desgranando increíbles profecías que, con el paso del tiempo, se han hecho realidad, desde la candidatura del republicano Donald Trump en las elecciones de 2016 hasta los atentados del 11S, pasando por la forma y los colores de la bandera de la oposición siria.

No es de extrañar que, tras el revuelo mediático causado por el interés de Trump en comprar Groenlandia a Dinamarca, y por la cancelación de su visita al país escandinavo tras rechazar Copenhague su idea, comenzaran a surgir rumores en las redes sociales que apuntaban a que los creadores de los dibujos animados 'lo han vuelto a hacer', indica el portal de noticias RT en su sitio web.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....