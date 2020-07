Luchador de MMA le niega el asiento a sujeto sin cubrebocas (video)

CHINA.- Circula en redes sociales un video en donde se muestra cómo un luchador de artes marciales mixtas le impide sentarse a un joven, en uno de los asientos aledaños del tren subterráneo, por no portar un cubrebocas.

Se trata de Alain Ngalani, luchador de artes marciales mixtas camerunés radicado en Hong Kong, el cual compartió el momento a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes se ve a “La Pantera” Ngalani, quien se encuentra con un tapaboca puesto y leyendo un libro, cuando un sujeto sin cubrebocas se acerca para sentarse en uno de los asientos contiguos, por lo que el luchador primero levanta su pierna derecha y luego la izquierda en la otra dirección, haciendo un 'split' con el que acaba ocupando todos los asientos a su lado.

El joven sujeto al ver que no le ceden el paso decide pasar de largo.

Los comentarios en las redes sociales no se dejaron esperar, algunos criticaron la descortesía del luchador, mientras que otros aplaudían el hecho de recalcar la importancia de respetar las medidas de higiene en lugares concurridos, como el transporte público. Aunque no faltó quien aseverara que se trató de una pantomima ideada por Ngalani con el fin de concienciar a las personas, debido al texto que acompañó el video, que reza así: "Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", escribió el luchador de ONE Championship en su publicación.