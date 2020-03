Video: “Hoy no seré el Rey Palomo, sino Paloma”; Luisito Comunica se transforma

Cancún.- “Este va a ser un video lleno de glamour, lleno de fuego, esta cosa va a estar ardiente. Hoy no seré el Rey Palomo, hoy seré la Reina Paloma, o simplemente Paloma”, así presenta Luisito Comunica el video en el que se convierte en Drag Queen.

“El otro día fui a ver un show de Drag Queens y este tema de verdad me voló la cabeza (…) Y me pregunté a mí mismo ¿cómo me vería yo si me convirtiera en Drag Queen? Así que le pregunté a una amiga Drag Queen, le dije ¿estarías dispuesto a convertirme en toda una diva? Y me dijo, por supuesto que sí… Les presento a Cherry”, anuncia el también conocido como “Crac”.