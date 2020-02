Madre quería llevar a sus hijos a la escuela pero los olvida en casa (Video)

ESTADOS UNIDOS.- Una madre se ha vuelto viral luego de que se diera a conocer que al momento de llevar a sus hijos a la escuela no se dio cuenta que los había olvidado en su casa.

Esta mujer condujo un buen rato hacia la escuela de sus hijos y luego de un rato notó que los niños no estaban dentro del vehículo.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR