Maestra obliga a sus alumnos a usar cajas en la cabeza para no copiar

INDIA.- Una profesora del centro de estudios preuniversitarios Bhagat en la ciudad de Haveri (estado indio de Karnataka) se volvió viral y no de la mejor manera, ya que obligó a sus estudiantes a ponerse en la cabeza cajas de cartón para, de esa forma, evitar que copiaran durante un examen.

De acuerdo a RT, las fotos del incidente, ocurrido el pasado viernes, fueron subidas en las redes sociales, donde no tardaron en viralizarse, desatando indignación entre los internautas e incluso entre los funcionarios del Gobierno indio.

Tras enterarse de lo ocurrido, el ministro de Educación de Karnataka, S. Suresh Kumar, declaró que "nadie tiene derecho a tratar a los estudiantes como animales" y advirtió que esta "perversión" será "tratada debidamente", recoge sus palabras la cadena indina NDTV.

En las redes sociales muchos usuarios compartieron la opinión del ministro Kumar, señalando que el raro 'sistema anti-trampas' del centro educativo no es compatible con las normas del mundo moderno.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI