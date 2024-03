Maestra revela cómo fue víctima de una estafa 'viendo videos'

La maestra Claudia Patricia se encuentra en una situación desesperada tras caer en una trampa financiera que la llevó a acumular una deuda significativa con conocidos, tarjetas de crédito prestadas y préstamos bancarios.

Todo comenzó cuando, agobiada por sus obligaciones financieras, recibió un tentador mensaje por WhatsApp que prometía ganancias simplemente viendo videos de influencers y blogueros. Sin embargo, lo que parecía una solución rápida a sus problemas pronto se convirtió en una pesadilla financiera.

Ahora, enfrentando una deuda de alrededor de 100 mil pesos, la maestra busca ayuda para salir adelante y advierte a otros sobre los peligros de caer en este tipo de engaños financieros.

Claudia Patricia, también conocida como Clau RM en las redes sociales, decidió compartir su experiencia a través de una transmisión en vivo en su perfil de Facebook.

"Lo subo con dos propósitos: el primero es que mi mala experiencia le sirva a cada uno de ustedes para que no les pase y el segundo por supuesto para pedir su apoyo en ese aspecto".

Con emotividad palpable y lágrimas que reflejaban su angustia, la protagonista de esta historia, su situación se vio agravada al acumular compromisos financieros con personas cercanas, así como con entidades bancarias tras recurrir a préstamos.

“Estoy pasando por una situación un poquito complicada, por eso es que me dirijo a ustedes; hace una semana mi vida normal, como todos vivimos el día a día”, empezó su relato.

Narró que el jueves antepasado (13 de marzo) recibió un mensaje por WhatsApp de un individuo desconocido. Inicialmente, no le prestó atención debido a sus ocupaciones, pero posteriormente notó que el remitente se dirigía a ella con gran familiaridad.

Le detallaron que simplemente tenía que capturar algunas URL de Instagram que recibiría y le compensarían por visualizar videos.

La propuesta parecía prometedora, así que proporcionó su información personal completa y los datos de su tarjeta bancaria para recibir los pagos.

Para comenzar, la maestra realizó el primer depósito de 50 pesos para iniciar su labor a través de la plataforma de Telegram. Posteriormente, le devolvían el dinero junto con una suma adicional por cada captura de pantalla, recibiendo 20 pesos por cada una.

Inicialmente, sus ganancias ascendieron a 300 pesos en los primeros días, luego a 400 y continuaron aumentando gradualmente. Sin embargo, también aumentaba la cantidad que ella depositaba.

Con suerte, logró duplicar su inversión, sumando mil pesos más a los 300 que había ganado previamente con la visualización de videos, junto a una ganancia adicional de 200. Parecía que todo marchaba bien.

Al día siguiente, la presión aumentó cuando le instaron a invertir 3 mil pesos, lo que la llevó a solicitar un préstamo. Aunque inicialmente recuperó 4 mil 400 pesos, la situación tomó un rumbo oscuro cuando se le pidió invertir 6 mil 800 adicionales para ingresar a una supuesta sala VIP, donde le ofrecieron una tentadora promoción para ganar 20 mil pesos.

Desesperada por recuperar su dinero, recurrió nuevamente a préstamos, pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. La promesa de recuperar su inversión se desvaneció cuando se le indicó que había cometido un error con el código de transacción. La única salida, según le dijeron, era depositar otros 25 mil pesos.

La maestra compartió su angustia al darse cuenta de que ya no buscaba ganancias, sino desesperadamente recuperar el dinero que no le pertenecía. Con determinación, buscó ayuda y consiguió una tarjeta de crédito para intentar resolver la situación.

Sin embargo, su esperanza se desvaneció cuando, tras realizar otro depósito, se le exigieron otros 50 mil pesos adicionales. Para su sorpresa, al llegar a la sala VIP, descubrió que las personas que la habían convencido de invertir ya habían abandonado el lugar, asegurando haber alcanzado sus objetivos. Fue entonces cuando se percató de que había caído en una trampa y había sido víctima de un fraude.

"Si tienes alguna necesidad económica obviamente tú caes, porque eso es bueno, voy a tener un dinero extra, lo voy a recuperar, pues resulta que no, quedas más 'embroncada' de lo que estabas”, expresó.

“Es un desespero porque desde el lunes 18 pasó esto, es una semana muy difícil de que estoy sufriendo y lo platico porque no quiero que caigan, te mandan las cosas muy bonito.

"Cuando tú trabajas con un sueldo en donde te alcanza para solamente subsistir, las necesidades para tus hijos, no te alcanza".

La maestra, en un acto de valentía, ha pedido ayuda a quien esté dispuesto a colaborar, compartiendo su número de cuenta para aquellos de buen corazón que deseen brindarle apoyo en esta difícil situación.

El reciente fraude sufrido por la maestra ha generado controversia y debate en la opinión pública. Mientras algunos se muestran incrédulos y critican su decisión de caer en la estafa, otros prefieren empatizar con su situación y ofrecerle palabras de aliento y solidaridad.

En medio de este escenario, varios individuos han compartido sus propias experiencias de enfrentarse a situaciones similares, evidenciando la magnitud del problema del fraude, aquí algunos comentarios de usuarios en redes sociales:

"Cómo puede ser que una persona estudiada, por lógica no caería en ese tipo de estafas, qué mal si realmente le pasó, pero existen, existimos muchas personas con muchas deudas, necesidades etc. y sería muy fácil obtener dinero tan fácil sin esfuerzo… y que bien sería ayudar a ese tipo de personas, pero todos tenemos necesidades y día a día trabajamos por sobrevivir y generar dinero".

"Obtener ingresos extras en tiempos libres?, Se puede obtener por las tardes vendiendo dulces en el malecón, dando clases particulares, vender helados, churritos en su casa. Hay muchas maneras de salir adelante día a día, pero queremos todo a lo fácil, no queremos batallar, los envuelven y los deslumbran con 100, 200 pesos ganados fácilmente. Pero cada quien".

"La verdad si se vio mal la maestra, cayó en la tentación de dinero fácil, ahora sí le gustaba ese juego pues invierta lo que tiene, pero como pedir prestado y arriesgarlo eso no es correcto".

"A mí también me llegó ese mensaje donde tenía que mirar videos, es más ni terminar de verlos y tomar captura y enviarlas y luego te mandaban tu ganancia y así se van poco a poco”.

"De verdad, Claudia siento por lo que estás pasando, a mí también me han mandado mensajes de WhatsApp pero yo no hice caso por lo mismo hay tanto fraude hoy que no debemos confiar en nadie".