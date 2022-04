Algunas personas tienen demasiado tiempo libre. Tal es el caso de Lucas Rizzotto tenía un amigo imaginario: un microondas parlante llamado Magnetrón. Conforme pasaron los años, Rizzotto creció, sin embargo, no se olvidó del todo de Magnetron.

No obstante, cuando la compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro, OpenAI, lanzó el modelo de lenguaje GPT-3, Rizzotto vio la oportunidad de revivir a su viejo amigo.

Para lograr su objetivo, era necesario brindar una serie de recuerdos y personalidad a Magnetrón, lo cual no fue para nada un inconveniente ya que cuando era niño, Rizzotto le había dado a su amigo imaginario una detallada historia de vida.

Para instalar esta personalidad al electrodoméstico, el joven realizó "un trasplante de cerebro" en forma de una computadora Raspberry Pi, que conectó a un micrófono y bocinas, e integró GPT-3 con la API del microondas.

Luego vino la parte difícil: darle memorias a la máquina. Al respecto, Rizzotto escribió una historia que, según él, abarcaba 100 páginas. Después de entrenar a la IA con dicho texto, estaba listo para probar su creación.

