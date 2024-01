¡Toma todo mi dinero! Maleta de mazapán roba miradas en redes sociales

El ingenio mexicano siempre ha sorprendido a todos al punto de hacerse viral en redes sociales y más cuando se trata de comida o dulces, como pasó hace poco con un producto icónico y delicioso: el mazapán.

Hace unos cuantos días, una maleta de este delicioso dulce acaparó la atención en TikTok, Facebook, Instagram y X (antes Twitter), siendo objeto de deseo de muchos usuarios, quienes preguntaban si alguien sabía dónde encontrar tan majestuosa creación.

Sin embargo la maleta no forma parte de los productos de la empresa mexicana de Dulces de La Rosa, creadora del mazapán De La Rosa, según cuentan trabajadores de la tienda física, ubicada en Guadalajara.

"Nosotros tenemos productos exclusivos que sacamos con respecto al 12 de enero que es el Día del Mazapán, pero esa maleta tengo entendido que fue un regalo de una familia y que se hicieron entre ellos y no es nada relacionado con la marca" , expresó una trabajadora de Dulces de La Rosa.

Los trabajadores comentaron que la tienda en línea de la empresa cuenta con varios paquetes, que lanzan únicamente el mes de enero conmemorando el Mes del Mazapán y que de igual forma ha sido un éxito.

De acuerdo con la página oficial de Dulces de La Rosa, este paquete tiene un costo de 699 pesos mexicanos y contiene lo siguiente:

Además, de regalo la empresa ofrece una maleta de mazapán edición limitada (1).

El segundo paquete contiene:

Por la compra, Dulces de La Rosa regala una asombrosa mochila de mazapán y un vaso.

El tercer paquete con un precio de 659 pesos mexicanos, incluye mazapán con 18 pzas. de 21 gr c/u. (6) y una lonchera de mazapán edición limitada (1).

Por desgracia, todos los paquetes disponibles del 01 al 31 de enero de 2024, se encuentran agotados hasta nuevo aviso.

Sin embargo los deseos por adquirir la maleta con forma de mazapán han sido constantes desde que se viralizó, pues comentan que casi todas las personas que han llegado por dulces también preguntan por la maleta.