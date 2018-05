¡Ups! Mujer le cambia el nombre a su hijo, tras un mal tatuaje

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Acerse un tatuaje es una decisión que no hay que tomar a la ligera ya que será algo que llevarás en la piel durante toda la vida.

Al momento de decir "quiero uno" hay dos cosas importantes en las que pensar: el diseño y el artista.

Aunque podrás encontrar cientos de estudios y miles de tatuadores, nunca debes dejarte guiar por el precio, ya que muchos diseños horribles han sido consecuencia de precios bajos o de 'sólo págame el material'.

Un buen artista cobrará por lo que sabe hacer y al final estarás agradecida por esto.

También te puede interesar: Acróbata cae de 9 metros en pleno show de circo (video)

Recientemente se dio a conocer la historia de una madre sueca que decidió entintarse la piel motivada por el amor a sus hijos.

Una vez que se dio el valor, recurrió con un 'profesional' con buena experiencia para tatuarse los nombres de 'Nova' y 'Kevin' en el brazo.

Me dibujó el diseño y no preguntó nada sobre la ortografía, así que no le di más vueltas", detalló al periódico local Blekinge Lans Tidning.