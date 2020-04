Manada de ciervos se "adueña" de las calles durante pandemia por coronavirus

LONDRES.- El confinamiento al que nos ha recluido la pandemia por coronavirus, sin duda está presentando un respiro para la naturaleza, así lo han demostrado los últimos reportes climatológicos. En este caso, fue una manada de ciervos la que aprovechó la tranquilidad de las calles londinenses para tomarse un descanso en el parque de una zona residencial.

De acuerdo con el portal ABC Noticias, el avistamiento de los venados se registró en el parque Dagnam, área verde de una zona urbana en el este de Londres, Inglaterra.

De acuerdo con los vecinos, los mamíferos se tomaron las calles, las veredas, las plazas y los patios de las viviendas, como si realmente se pasearan por su casa. “Se les ve tranquilos y felices pastando por zonas donde antes del Covid-19, eran constantemente transitadas”, afirmó a los medios locales uno de los contentos residentes.

Cabe mencionar que es simpáticos y bellos espécimenes han estado en el área por más de mil años y en ocasiones anteriores se les ha visto en la ciudad, pero tal vez nunca con tanta tranquilidad como ahora. Debido a que estos venados pueden comer y dormir tranquilamente, sin tener que preocuparse porque un auto les atropelle o porque un humano poco consciente les moleste.

Lo curioso del caso es que se les nota tan tranquilos, que incluso se acercan a los hogares, desde donde los moradores les comparten comida, algunos incluso se atreven a acariciarlos, lo que sin duda representa un gran consuelo y hace más llevadera esta cuarentena.

Deer decided to set up a camp in Harold Hill, Essex. Locals said they'd never seen it happen before.

Animals probably came from nearby Dagnam Park, chose the residential area for a rest, crowding up lawns outside houses. A toddler also fed carrots to the deer ! pic.twitter.com/eD91BFFZnL