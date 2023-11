Mariah Carey se descongela inaugurando temporada navideña

Mariah Carey esta lista para la Navidad, la cantante que ha sido parte fundamental de las celebraciones desde que lanzó su exitosa canción de 1994 “All I Want for Christmas Is You”, como cada 1 de noviembre decidió adelantarse y dar por inaugurada la temporada navideña lanzando un divertido video en sus redes sociales, que rápidamente se ha viralizado.

La artista sorprendió a sus fanáticos con esta sorpresa, en el videoclip se puede visualizar en el lapso entre el final de la noche del 31 de octubre y el inicio del 1 de noviembre.

Sigue la cantante estaba atrapada en un bloque de hielo, personas con disfraces clásicos de Halloween, icónicos villanos de franquicias cinematográficas como Jason Voorhees de Viernes 13 y Ghostface de Scream que son muy populares de la celebración que recién acaba de concluir, tomaron la misión de descongelar a la artista utilizando secadoras de pelo y logran su cometido.

Carey no pierde el tiempo y exclamando “It’s Time” (Es Tiempo) empieza a cantar su icónico tema navideño acompañada por gente con atuendos navideños que incluyen los denominados “suéteres feos”, caracterización como duendes y renos que son los compañeros de Santa Claus.

El video ha recibido varios elogios por su creatividad e irreverencia, sus fanáticos no esperaban que tan pronto pudiera contagiarse el espíritu mágico de las próximas festividades, aunque reconocen que a la vez no se podría esperar menos de la apodada “reina de la Navidad”.

Siendo uno de los hits navideños más emblemáticos a nivel mundial, siendo de los más escuchados en todas las plataformas de música y su popularidad sigue en ascenso siendo parte de las celebraciones, comerciales, parte del sountrack de películas de la época, especiales y más.

Con tanto solo una duración de 34 segundos el video seguro estará entre los contenidos más populares de este 2023, siendo la Navidad una de las épocas favoritas del año, muchos anticipaban cualquier pretexto para comenzar con las celebraciones y además motiva a volver a escuchar esta canción, además el videoclip ha generado divertidas reacciones de los fans.

.@MariahCarey's “It's Time” (2023) is now her most viewed TikTok of all time with 39.5M views in 13 hours. It surpasses “It's Time” (2022) which took 365 days to reach 39.4M views. pic.twitter.com/KZsY82vhaM