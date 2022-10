Mariana Rodríguez y Samuel García revelan el nombre de su bebé

Ya van 15 semanas y media del embarazo de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y con ello los funcionarios decidieron compartir con sus seguidores el nombre que llevará su hija.

A través de un video en Instagram, la titular de Amar a Nuevo León reveló que su pequeña se llamará “Mariel”.

De acuerdo con las imágenes reveladas en el metraje, “Mariel”, es la combinación de los dos nombres de sus padres: Mariana y Samuel.

En el video se pueden apreciar que varios fans de la pareja dejaron comentarios de apoyo tras la revelación, algunos mencionaron que la idea fue genial otros expresaron que el nombre es hermoso.

“Qué buen nombre”, “tienen que admitir que la idea estuvo muy original”, “creí que sería Marisa, pero Mariel es precioso”, “es un nombre que viene del amor verdadero, el nombre de la felicidad, #babyMariel”, se puede leer en los comentarios.

Pronto seremos tres

El pasado 29 de agosto, Mariana Rodríguez y Samuel García sorprendieron a sus seguidores y a Nuevo León, luego de hacer público que serán padres.

A través de redes sociales, la titular de “Amar a Nuevo León”, reveló que pronto su familia crecerá. A su vez expresó estar muy emocionada con la noticia, recordemos que la pareja política ya perdió un bebé el pasado 2020.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 🤍 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a [email protected] En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", se lee en la publicación de la también influencer.

También, manifestó que tanto Rodríguez como Samuel García esperan ansiosos su llegada.

“¡[email protected] esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos! Te amamos. Mamá y Papá”, escribió la empresaria.