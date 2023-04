Más de 20 jóvenes se enfrentan a golpes en trajinera de Xochimilco

Una batalla campal se registró en una de las trajineras de Xochimilco, donde alrededor de 20 jóvenes se vieron involucrados, incluido mujeres que trataban de detener los hechos violentos.

A través de redes sociales, se dio a conocer que un grupo de hombres se enfrentaron a otras personas por más de dos minutos y no se ve la intervención de autoridades en una primera instancia.

De acuerdo con los testigos, la batalla ‘supuestamente’ se originó por un malentendido entre los clientes y los conductores de las trajineras, sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado la causa real de los sucesos.

Aunque algunos visitantes trataron de intervenir para frenar la batalla, otros grababan la situación con sus teléfonos celulares para notificar los hechos a las autoridades competentes.

