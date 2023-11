McDonald's decidió que vender cajitas felices y helados deliciosos no era suficiente, así que se unió al mundo del calzado a través de una línea de zuecos diseñados, en colaboración con la marca Crocs.

La línea inspirada en la comida rápida contará con tres Crocs clásicos y una sandalia Crocs basadas en las mascotas de McDonald's Grimace, Hamburglar y Birdie, así como el clásico esquema de color rojo y amarillo de la cadena.

También estarán a la venta una serie de dijes con el tema de McDonald's que se pueden colocar en los zuecos, incluidas papas fritas, el Big Mac y el icónico logotipo de los Arcos Dorados.

Crocs and McDonald's are teaming up



Four pairs of shoes inspired by the fast-food chain are dropping around mid-day tomorrow



Retailing for $70-75, they feature Grimace, the Hamburglar, Birdie, and McDonald's classic color scheme pic.twitter.com/nMC3LI57sx