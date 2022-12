Me los quiero borrar: Joven se arrepiente de sus tatuajes en honor a Messi

Mike Jambs, el joven colombiano que se tatuó el nombre de Messi en la frente, dijo estar arrepentido y anunció que está en busca de borrar los tatuajes que hace unos días lo hacían muy feliz.

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso", dijo al principio del video.

A través de un video en Facebook, el influencer compartió que luego de realizarse los tatuajes alusivos a su fanatismo con Lionel Messi, se volvió el blanco de críticas y esta presión social lo orilló a tomar la decisión de buscar a un experto para eliminar la tinta de su cara.