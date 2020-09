MÉXICO.- Luego de que se hiciera viral la tiktoker Paris Danielle tras intentar enseñar a pronunciar 'Zara', muchos han utilizado esta plataforma para hacer distintas parodias al respecto.

Ahora fue el turno de un médico, quien decidió subirse al tren y publicó un video donde enseña a pronunciar correctamente el nombre de distintas enfermedades y padecimientos.

El sujeto que se hace llamar 'MrDoctor' en TikTok, se hizo viral en dicha plataforma.

Segunda parte

Pero eso no fue todo, debido al éxito que tuvo su primer video, 'MrDoctor' subió otro videoclip titulado: "Como se pronuncia correctamente, parte 2".

"No se dice, entubar, se dice intubar". "No se dice gargajo, se dice esputo". "No se dice shshshs señorita, se dice enfermera", dice en el video.

(Con información de redes sociales)