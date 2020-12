Estos son los videos más vistos en TikTok durante este año de pandemia

Tokio.- Desde patinar al ritmo de Fleetwood Mac hasta aprenderse una coreografía de Cardi B meneando el trasero, quienes usan TikTok echaron mano de su creatividad en un año de pandemia con nuevas canciones, bailes y memes en 60 segundos o menos.

La plataforma social de video publicó el miércoles su lista de los 100 mejores videos, creadores y tendencias en Estados Unidos durante el 2020, recapitulando un año de videos virales que por momentos sirvieron como una distracción necesaria en tiempos tumultuosos.

“Estos son videos que trajeron alegría e inspiración a millones de estadounidenses en un año que ha sido como un torbellino para todos mientras tratábamos de descifrarlo”, dijo Kudzi Chikumbu, director de la comunidad creadora de TikTok.

