Desde hace seis años, niño carga a su mejor amigo hasta la escuela

Agencia

PEKÍN, China.- Desde que tiene 6 años Xu Bingyang lleva a su mejor amigo Zhang Ze a la escuela cargando con él a su espalda ya que Xu sufre una discapacidad que le impide caminar. Un hermoso gesto de un niño chino de 12 años con su mejor amigo que ha dado la vuelta al mundo, emocionando a todo aquel que conoce la historia.

De acuerdo con información de Telecinco, Zhang Ze, de 12 años de edad, puede presumir de tener un auténtico amigo ya que le demuestra su amor día tras día desde que ambos contaban con seis años, su nombre es Xu Bingyang y su historia está dando la vuelta al mundo.

Ze tiene una discapacidad física que le impide caminar, pero no hay día que falte a la escuela de la ciudad de Meishan, pese a no tener ni silla de ruedas y que el colegio no esté adaptado para las personas discapacitadas, esto se lo debe a su mejor amigo Xu que carga diariamente con él a su espalda y le lleva desde su casa hasta el pupitre, aunque llueva o haga sol.

Xu también le lleva al baño cuando lo necesita y le cambia de clase

para que acuda a todas las asignaturas. (Internet)

Además de eso, Xu también le lleva al baño cuando lo necesita y le cambia de clase para que acuda a todas las asignaturas.

La bonita historia de amistad se ha hecho internacional después de que el diario chino Sichuan Online difundiese la relación entre ambos amigos. Xu declaró que para él no es difícil cargar con su amigo porque “peso más de 40 kilos y Zhang Ze solamente pesa 25 kilogramos”.

Por su parte Zhang afirmó: “Xu es mi mejor amigo, estudia conmigo todos los días, habla conmigo y juega conmigo. Le agradezco que me cuide todos los días”

El pequeño Zhang fue diagnosticado con una rara enfermedad que le afecta a los músculos, conocida como la enfermedad de la muñeca de trapo a la edad de cuatro años.