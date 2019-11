Mesera se queja en redes por la propina que le dejaron

Agencias

Ciudad de México.- Se sabe que dejar propina a los meseros no es obligatorio, sin embargo, hay empleados que sí las exigen.

De acuerdo con el portal MVS noticias, una mujer, a través de su cuenta de Facebook, compartió el ticket de la cuenta de unos clientes, quienes pagaron cuatro mil pesos, pero sólo dejaron 86 pesos de propina.

“Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo por qué andar pagando su servicio, gatos”, escribió la mujer en la publicación.

La imagen desató distintos puntos de vista por parte de los usuarios, algunos comentaron que estaba bien el reclamo de la mesera, mientras que otros, expresaron que el problema eran los sueldos de los restaurantes.